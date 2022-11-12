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رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على تعزيز الحوار مع الشريحة الشبابية في البلاد

رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على تعزيز الحوار مع الشريحة الشبابية في البلاد
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

 اكد كل من رئيس السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، في ايران، على ضرورة حضور المسؤولين بمختلف المستويات في التجمعات الشعبية وتعزيز لغة الحوار لاسيما مع الشريحة الشبابية في البلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية " سيد ايراهيم رئيسي"، وحضور رئيس السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف"، ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي".

واكد رؤساء السلطات الايرانية العليا ايضا، ضرورة التسريع في وتيرة اعداد الخطة التنموية السابعة للبلاد وتقديمها الى الحكومة والبرلمان.

كما دعا المشاركون في هذا الاجتماع، الى تعزيز التعاون بين السلطات الثلاث وبما يؤدي الى المتابعة الحاسمة والجهود المضاعفة والتنسيق بهدف معالجة الثغرات والمشاكل الراهنة.

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