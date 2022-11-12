الأمم المتحدة تعرب عن تقديرها لدور إيران في استضافة اللاجئين رغم الحظر الاقتصادي

العالم - ايران

وأشارت جلادكوفا إلى أن "إيران تواصل سياستها الشاملة في تقديم الخدمات للاجئين رغم الحظر والضغوط الاقتصادية".

وجاءت تصريحات إينا جلادكوفا خلال حفل افتتاح مدرسة في محافظة باكداشت الإيرانية، إذ أعربت عن امتنانها لشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية لدعمهم اللاجئين.

وأضافت أن إيران "اتخذت إجراءات فعالة ومستمرة لإدراج جميع اللاجئين، وتعلن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها للوفاء بالتزاماتها".

كما أشادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولة في إيران في تصريحاتها بكرم إيران ولطفها في استضافتها للاجئين، وتقديمها الخدمات لهؤلاء الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة وطنهم، في إشارة منها إلى هروب العديد من الأفغان في العام الماضي بعد سيطرة حركة "طالبان" على الحكم في كابول.

وتابعت إينا جلادكوفا لافتة إلى أن "هناك العديد من الاحتياجات في مجال توفير التعليم للاجئين، ولكن في السنوات العشر الماضية، قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببناء 95 مدرسة فقط في إيران، وبالتأكيد هناك حاجة لبناء عدد أكبر من المدارس".