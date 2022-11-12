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الشيخ حسين الديهي: سجلنا مجموعة من الخروقات في العملية الانتخابية اولها تم نقل العسكريين في حافلات خاصة الى مراكز الاقتراع

السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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