مدير الجمارك يشرح للعالم الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية مع دول الجوار + فيديو

العالم - إيران

وفي حوار خاص مع قناة العالم أشار عليرضا مقدسي إلى أن طهران وخلال السنة الأخیرة عقدت مذکّرات تفاهم متعدّدة مع الدول الجارّة والصدیقة والتي تؤدّي إلی تبلور الإزدهار في التجارة الخارجیة للبلاد.

وأكد عليرضا مقدسي أن إدارة الجمارك في إيران قد وضعت سیاساتها بطریقة تؤهلها للنجاح في التجارة العالمیة.

ولفت إلى أن مذکرات التفاهم الموقعة مع روسیا الإتّحادیة وترکمنستان وأوزبکستان وسلطنة عمان وترکیا وغیرها من الدول تساعد الدول الموقعة أن تتعامل بصورة جیّدة علی صعید التجارة الخارجیة.

ومن بين التسهيلات في الجانب الجمركي أشار المدير العام لمؤسسة الجمارك الإيرانية أنه قد تمّ رفع القیود الخاصّة بتأشیرات الدخول للتجارة وللسائحین.

وبشأن التجارة مع العراق أوضح مقدسي أنه وفي: وضح السنة الهجریة الشمسیة بلغ حجم تجارتنا الخارجیة مع جمهوریة العراق حوالي ثلاثة ملیارات وخمسمائة ملیون دولار.. وهدفنا متمثّل في زیادة هذا الحجم من المعاملات.

كما أشار إلى أن الأعمال والمعاملات التجاریة والجمرکیة مع أفغانستان تسیر الیوم بانسیابیة عالیة کما أنّ التجارة مزدهرة علی جانبي الحدود.

وإليكم النص الكامل للقاء قناة العالم الإخبارية مع المدير العام لمؤسسة الجمارك الإيرانية د.عليرضا مقدسي:

السؤال الأوّل: واضح أن سياسة حكومة السيدإبراهيم رئيسي متمثلة في توطيد العلاقات بمختلف مسمياتها لاسيما العلاقة الاقتصادية مع دول الجوار.. كيف انعكست هذه السياسة على التبادلات التجارية بين إيران والبلدان المتاخمة والمجاورة؟

نحن وضعنا في الإعتبار ولانزال ثلاثة مبادئ رئیسیة ألا وهي، الحکمة والمصلحة والعزّة، فیما یخصّ تصریحات وتوجیهات قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله ووفقاً السیاسات التجاریة للحکومة الثالثة عشرة والدبلوماسیة الجمرکیة المناسبة مع الدول الصدیقة والجارّة. حسناً، لحسن الحظ خلال السنة الأخیرة فقط عقدنا مذکّرات تفاهم متعدّدة مع الدول الجارّة والصدیقة، ومن مذکرات التفاهم الآنفة الذکر بالإمکان الإشارة إلی موضوع الترانزیت، والذي هو بالمناسبة موضوع مهم، والسبب أنّ بلادنا تقع علی ممر الشمال والجنوب والشرق إلی الغرب، لذا وعلی هذا الأساس وبناء علی الدعوتین اللتین وجهناهما إلی جمهوریة آذربایجان وروسیا الإتّحادیة عقدنا إجتماعاً ضمّ الدول الثلاث لبحث موضوع الترانزیت حیث أسفر الإجتماع في نهایته إلی توقیع مذکرة تفاهم بیننا وبین الدولتین الأخریین تقضي علی توفیر التسهیلات اللازمة الضروریة في موضوع البضائع المصدّرة من الدول الموقعة علی مذکرة التفاهم هذه، وبالأخص أنّنا في موضوع البضائع الإیرانیة المتّجهة إلی روسیا الإتّحادیة کان من المفروض أن تنطلق عابرة للحدود البحریة، أمّا الآن فیمکننا الإستفادة من الحدود البرّیة. فجمهوریة آذربایجان تقع بین روسیا الإتّحادیة والجمهوریة الإسلامیة في إیران، وبهدف الحصول علی السرعة اللازمة والدقة لشاحناتنا التجاریة وهي متوجّهة إلی روسیا الإتّحادیة، وأن یستفید المصدّرون والمستوردون من التسهیلات المتوفّرة لهم، تمّ عقد الإجتماع الآنف الذکر. حسناً، لحسن الحظ کان لهذه التفاهمات تأثیر کبیر من حیث قدرتنا علی تصدیر بضائعنا إلی دول آسیا الوسطی. أمّا فیما یخصّ الدبلوماسیة الإقتصادیة الجمرکیة التي أقمناها مع مختلف الدول، فقد عقدنا إجتماعات متعدّدة مع رؤساء الجمارك في هذه الدول سواء من خلال إجتماعات ثنائیة أو لقاءات علی حدود البلدین، علی سبیل المثال لا الحصر، هناك اللقاء الذي جمعنا ورئیس جمارك جمهوریة آذربایجان في مرکز جلفا واللقاء الثاني الذي جمعنا برئیس جمارك ترکمنستان في مرکز لطف آباد، جمیع هذه اللقاءات وغیرها تؤدّي إلی تبلور الإزدهار في التجارة الخارجیة للبلاد. وفي المستقبل القریب أیضاً سوف یکون لنا لقاء مع رئیس جمارك جمهوریة العراق في مهران الحدودیة، وقد تمّت برمجة هذا اللقاء المرتقب للبحث في موضوع البضائع المصدّرة بین الجانبین. أنتم تعلمون من أنّ مرکز جمارك "کلا" وغیره من المراکز الحدودیة، وإضافة إلی مسؤولیتها في تحصیل المداخیل من عملیات التصدیر والاستیراد لدیها مسؤولیة أکبر تتمثل في تقدیم العون والمساعدة في إزدهار التجارة إلی جانب حمایة الصحّة والمواصفات الخاصّة بالبضائع المستوردة للبلاد أو المصدّرة منها، إلی جانب موضوع عضویة جمارك الجمهوریة الإسلامیة في إیران في المنظمة العالمیة للجمارك وهي عضو فعّال ونشط في المنظمة الآنفة الذکر. علی هذا الأساس، فقد وضعت إدارة الجمارك في البلاد سیاساتها بطریقة تؤهلها للنجاح في التجارة العالمیة إلی جانب تنفیذ وتطبیق هذه السیاسات علی أحسن وجه ممکن بهدف الوصول إلی أهدافنا المرجوّة من هذه السیاسات والنجاح علی صعید التجارة العالمیة.

السؤال الثاني: أشرت إلى عدة مواضيع.. إسمح لي أن أقف عند بعضها.. في موضوع الترازيت نحن نعلم أن إيران لها موقع مهم في المنطقة، وتستطيع أن تكون طريق للترانزيت.. ما هي برامج الحكومة الإيرانية الحالية لاستثمار هذه الطاقة؟

بالنظر إلی ما طرحته علیکم وأسلفته لکم، فأنّ إیران تقع علی ممرین للترانزیت، یوصلان الشرق بالغرب والجنوب ومنطقة الخلیج الفارسي والمیاه الدولیة الحرّة بحیث یتمّ الإتّصال بدول آسیا الوسطی لتجارتنا الخارجیة. نحن لدینا مؤتمر یحمل اسم "مؤتمر تیر" (حزیران/ یونیو)، ینصّ هذا المؤتمر علی أنّ البضائع المصدّرة من بلد المنشأ إلی بلد الوجهة بعد أن یتم ختمها بالشمع الأحمر، لا تقوم الدول الواقعة في مسیر هذه البضائع بتقییم وتدقیق المستندات مرّة أخری وذلك بهدف التقلیل من الفترة الزمنیة التي تستغرقها الإجراءات الروتینیة.

السؤال الثالث: يعني هنالك خطط تسهيلية لتعزيز التبادل الاقتصادي أليس كذلك؟

نعم، ماذکرتموه عن التسهیلات تکون حاضرة في التجارة العالمیة والتي تقوم بدورها بتغطیة البضائع المصدّرة. المثال الذي أودّ طرحه أمامکم لتوضیح ماذکرتموه قبل قلیل هو أنّ البضائع التي کانت لدینا مؤخراً والتي نُقلت عن طریق الترانزیت بصورة مشترکة، کالبضائع التي إنطلقت من الهند قاصدة میناء وجمارك الشهید رجائي في مدینة بندر عباس الساحلیة، ومن هناك إلی مدینة "آستارا" ومن ثمّ إلی روسیا الإتّحادیة. یُطلق علی هذا النوع من التصدیر إسم "النقل المشترك"، أي بکلمات أخری یتدخل فیه نوعان من النقل أرضي وبحري، أو في الإمارات مثلاً ومن ثمّ إیران وفي النهایة إلی ترکیا، هذه کلها ممرّات مختلفة نستفید منها في نقل بضائعنا التجاریة. حسناً، خلال الأشهر الستّة الماضیة کان لدینا حوالي سبعة ملایین طن من البضائع المختلفة، وهي بالمناسبة تُعتبر نمواً ملحوظاً، وخلال العملیات الحسابیة التي أُجریت في الحکومة الثالثة عشرة، أي الحالیة، إتّضح لنا وجود نمو بحدود 46% في إجراءات الترانزیت الخارجي.

السؤال الرابع: هذه المشاريع وهذه السياسات تحتاج إلى تفاهمات مع دول الجوار ومع الدول المستوردة.. هل هنالك مذكرات تفاهم أبرمت بين إيران وبين هذه الدول؟

نعم، لدینا مذکرات تفاهم متعدّدة مع دول مختلفة، ولحسن الحظ فقد تمّ تنفیذ مذکرات التفاهم هذه، ومن ضمنها مذکرات التفاهم الموقعة مع روسیا الإتّحادیة وترکمنستان وأوزبکستان وسلطنة عمان وترکیا وغیرها من الدول. ووفقاً لمذکرات التفاهم هذه فأنّها تساعد الدول الموقعة علیها أن تتعامل بصورة جیّدة علی صعید التجارة الخارجیة فیما یخصّ الإجراءات والتسهیلات الجمرکیة.

السؤال الخامس: أساسا عمل الجمارك يعتمد على الرسوم الجمركية والضرائب التي تترتب على استيراد وفي بعض الأحيان تصدير السلع والبضائع.. هل الحكومة الجديدة في إيران تعتمد سياسات جديدة في هذا الموضوع؟

التسهیلات الثمانیة عشرة التي وضعناها في الإعتبار، سواء لإجراءت الإستیراد والتصدیر أم للترانزیت والإجراءات الخاصّة بالتجارة الخارجیة، یمکن لهذه التسهیلات أن تقلل من إجراءات دخول الشاحنات الحاملة للعدید من البضائع التي تدخل بلادنا علی أساس أنّها مواد خام، کالأجهزة والمکائن والأدویة التي یمکنها أن تصل إلی أیدي المستهلکین بسرعة أکبر. علماً أنّ جمیع المعاملات بیننا وبین الدول الأخری وعلی الأخصّ في موضوع تأشیرات الدخول فقد تمّ رفع القیود الخاصّة بتأشیرات الدخول للتجار وللسائحین أیضاً إلی جانب أنّ ساعات العمل الجمرکي تمتد طوال 24 ساعة في بعض المراکز الحدودیة وذلك بهدف زیادة المعاملات التجاریة مع الدول الآنفة الذکر. ومن التسهیلات الأخری لرفع مستوی التبادل التجاري أقمنا مستودعات متخصّصة بهدف إضفاء السرعة علی العملیات التجاریة والنقل بشکل عام، إلی جانب الإستفادة من جمیع قدرات القوانین والأنظمة التي تساعد علی تطوی وزیادة التجارة مع مختلف الدول. وخیر دلیل علی کلامي هذا هو ما یتعلق بزیارة الأربعین لسیّد الشهداء (ع)، فخلال هذه الزیارة المبارکة کانت توجد بیننا وبین الجانب العراقي معاملات، فالجمارك ووفقاً للمسؤولیات الملقاة علی عاتقها والإحصائیات المتوفّرة لدینا فقد أنهت خروج سبعة آلاف شاحنة محمّلة بمواد إستهلاکیة وغیرها قامت المراکز الحدودیة بإنهاء إجراءاتها القانونیة بسرعة قیاسیة کي تصل البضائع المصدّرة بأیدي الزائرین المحترمین المتوجّهین لزیارة أبي عبدالله الحسین (ع)، إلی جانب تواجد حافلات النقل وسیّارات الاسعاف والمستشفیات المیدانیة، وفي هذا السیاق لا یسعني إلا أن أنوّه بالتعاون المشترك الممتاز بین إیران والعراق في هذه الفترة الزمنیة القیاسیة.

السؤال السادس: أشرتم إلى التعاون مع العراق في فترة الأربعين.. وكما قلتم هو تعاون استثنائي.. ولكن، العراق يعد من أبرز الشركاء التجاريين لإيران، وهنالك حجم تبادل مرصود وهو 20 مليار دولار سنويا.. كيف يكون التعاون مع العراق؟ إن كانت مع الحكومة المركزية أو الإقليم.. في ظل الظروف الجديدة في إيران وفي ظل الحكومة الجديدة في إيران؟

لدینا حدود رئیسیة مع جمهوریة العراق، سواء في إقلیم کردستان کمرکزي تمرچین وباشماق الجمرکیین، أو مراکز خسروي ومهران وشلمچه وچذابه مع الجانب العراقي إلی جانب جمیع الأسواق الحدودیة والممرات التجاریة بهدف التبادل التجاري بین الجانبین وتسهیل إنهاء المعاملات التجاریة. خلال الأشهر الستّة الأولی من السنة الهجریة الشمسیة بلغ حجم تجارتنا الخارجیة مع جمهوریة العراق حوالي ثلاثة ملیارات وخمسمائة ملیون دولار. وکما تفضلتم في سؤالکم فقد حدّدنا هدفنا المتمثّل في زیادة هذا الحجم من المعاملات. حسناً، توجد مواضیع عدّة في موضوع تسویق البضائع المصدّرة في هذا البلد، ولکن الأمر المسلم به هو أنّه بالنظر إلی السیاسات التي نفّذتها منظمة الجمارك في الجمهوریة الإسلامیة في إیران کزیادة ساعات العمل والإستفادة من الأجهزة والمعدات وأشعظ "ایکس ري" فهي تسعی جاهدة لإضافة السرعة إلی المعاملات الجمرکیة بحیث تزید کمیات البضائع المصدّرة والمعاملات التجاریة بین إیران والعراق.

السؤال السابع: معروف أن الجمارك في إيران تعاني في بعض المناطق من نقص في بعض المعدات والأجهزة.. خاصة في موضوع المسح والتفتيش.. هل لديكم برنامج خاص لسد هذه الثغرات؟

بالنظر إلی أنّ إحدی مسؤولیات منظمة الجمارك تتمثّل في المحافظة علی البضائع المستوردة وحمایتها، فهي تستفید من أجهزة ومعدات مختلفة، منها أجهزة "ایکس ري"، حالیاً لدینا ثمانیة عشر جهازاً من هذا النوع لتفتیش الشاحنات. تقوم هذه الأجهزة وبسرعة قیاسیة بعملیة مسح شاملة للشاحنات المحمّلة بالبضائع التجاریة، کما لدینا مائة وأربعة جهازاً لمسح الحقائب، إلی جانب کامیرات مراقبة بنظام الدوائر المغلقة والکلاب المتخصّصة بالعثور علی المخدّرات والتي حققت نتائج جیّدة في هذا المجال. وبسبب التکلفة العالیة لصیانة أجهزة "ایکس ري" والحفاظ علیها توجّهنا إلی اسلوب "بیو" وهو عبارة عن الإستفادة من الإستثمار، فقد قمنا مؤخّرآً بتوقیع عقود مع الشرکات القائمة علی المعرفة لتورید عشرین جهاز "ایکس ري" خاص بالشاحنات مع تزویدنا بالصیانة اللازمة للأجهزة الآنفة الذکر وإجراءات الدعم والإسناد، بینما تقوم منظمة الجمارك بصفتها منظمة حکومیة تقوم بأعمال الرصد والمراقبة. لحسن الحظ، قمنا بتوقیع هذه العقود مع الشرکات القائمة علی المعرفة، في حقیقة الأمر وبناء علی تعلیمات وإرشادات قائد الثورة الإسلامیة حفظه الله، نقوم بالعمل مع الشرکات القائمة علی المعرفة من خلال محورین اثنین، أحدهما تقدیم تسهیلات لها من خلال أجهزتنا، أي التسهیلات الثمانیة عشرة التي أشرتُ إلیها آنفاً، کي تتمکن هذه الشرکات من خلق الثروة والقیمة المضافة کي تقف علی أقدامها وتستمر في عملیة اۀإنتاج المفید، بینما المحور الثاني یتمثل في أنّنا کمنظمة نقوم بشراء منتجات هذه الشرکات ومن ضمنها أجهزة "ایکس ري" والمسح. هذه خلاصة عملنا مع الشرکات القائمة علی المعرفة.

السؤال الثامن: أنتقل إلى موضوع أفغانستان.. أفغانستان هي إحدى جيران إيران التجاريين المهمين في المنطقة.. منذ اعتلاء الهيئة الحاكمة الجديدة في أفغانستان يعني طالبان كيف تتعاملون مع أفغانستان في هذا الموضوع؟ وهل هنالك قنوات مباشرة مع أفغانستان في موضوع الجمارك للتبادل التجاري بين البلدين؟

کانت لدینا لقاءات جیّدة مع الهیئة الحاکمة في أفغانستان أیضاً. کما تعلمون فأنّه لدینا حدود تجاریة وجمرکیة مهمّة مع أفغانستان، أحد هذه المراکز الحدودیة مع هذا البلد والذي یحمل إسم "دوقارون" یُعتبر من أهمّ المراکز الحدودیة الخاصّة بالترانزیت. نحن نتواصل مع إدارة الجمارك في أفغانستان دائماً ونستفید من طاقات وقدرات مرکز "دوقارون" في موضوع الترانزیت، حیث أنّ أفغانستان هي إحدی شرکائنا التجاریین وخاصّة في موضوع التصدیر إلی هذا البلد والأسواق الحدودیة، والیوم تسیر الأعمال والمعاملات التجاریة والجمرکیة مع أفغانستان بانسیابیة عالیة کما أنّ التجارة مزدهرة علی جانبي الحدود.

السؤال التاسع: أطرح على جنابك السؤال الأخير فيما يتعلق بموضوع ومجال استيراد السلع الحساسة أو الخاصة كالأدوية.. هل هنالك إجراءات لتسهيل استيراد الأدوية من باقي الدول؟

وفقاً للسیاسات التي تتبعها منظمة الجمارك والمسؤولیات الملقاة علی عاتقها، فأنّ البضائع القابلة للتلف، سواء کانت أدویة أو المواد الغذائیة المختلفة، تقوم نقاط الحدود الجمرکیة بترخیصها فوراً دون تأخیر مع إختصار کبیر في الإجراءات الجمرکیة وفترتها الزمنیة. حالیاً، لاتوجد أمامنا مشکلة تخصّ الأدویة والمواد الغذائیة، فهي تُرخّص مع أقل عدد ممکن من المستندات والوثائق، وبعد أن یتم ترخیص هذه المواد یتم تحصیل بقیّة المستندات، إلا في حالة وجود تراخیص خاصّة یجب تقدیمها قبل عملیة ترخیص هذه البضائع کالأدویة والمواد الغذائیة.

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