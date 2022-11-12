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قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في القدس المحتلة

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في القدس المحتلة
السبت ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، 3 مواطنين في مدينة القدس المحتلة، في حين أخطرت بوقف بناء منزل جنوب بيت لحم.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أن "قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد ياسر دعنا من منطقة باب العمود، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة".‎

وذكرت المصادر أن "قوات الاحتلال اعتقلت أيضًا شابين من مخيم شعفاط".

وفي وقتٍ سابقٍ مساء السبت، احتجزت مجموعة من المستوطنين، ثلاثة فلسطينيين في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية؛ فإن المستوطنين احتجزوا مسّاح الأراضي حمد أبو جيش ومواطنين آخرين معه في منطقة تسمى "مراكا" شرق القرية، تحت تهديد السلاح، لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.
إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، بوقف بناء منزل في قرية ارطاس، جنوب بيت لحم.

وتنفذ قوات الاحتلال ومستوطنيها اعتداءات شبه يومية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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