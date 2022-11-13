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في الهند عقد زواج يفرض شروطا غريبة على العريس!

في الهند عقد زواج يفرض شروطا غريبة على العريس!
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أجبرت عروس هندية زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بندا غريبا متعلقا بالفترة التي يسمح له بها بالبقاء خارج المنزل مع أصدقائه .

العالم - منوعات

وجاءت فكرة عقد الزواج الغريب من أصدقاء العريس ، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بندا يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء. ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسبما ذكر موقع إنديان إكسبريس ، تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه .

ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع آسيا نت نيوز ، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا ، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق .

وأثار انتشار عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية ردود فعل طريفة ، حيث قال أحدهم لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك. وعلق آخر قائلا تبدو زوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف . أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل .

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