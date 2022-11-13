طهران تدين لقاء ماكرون باحد الرموز المعادية لايران

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اليوم الأحد إن فقدان رئيس دولة تدعي الحرية، لمنزلته، ولقائه مع شخصية منبوذة وألعوبة، سعت خلال الشهور الاخيرة الى بث الكراهية والعنف والارهاب بشكل واضح في ايران وكذلك ضد البعثات والدبلوماسيين الايرانيين في الخارج ، يدعو الى الدهشة.

واعتبر كنعاني لقاء ماكرون بإمراة معادية لايران، بأنه خرقا صارخا لالتزامات فرنسا الدولية في مكافحة الارهاب والعنف وبمثابة الترويج لهاتين الظاهرتين المشؤومتين.

وأشار كنعاني الى ما نقل عن ماكرون عن دعمه لما يسمونه بالثورة المزعومة التي تقودها مثل هذه الشخصيات، يدعو الى الخجل والأسف، معربا عن الاحتجاج الشديد بهذا الشأن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن مثل هذه الخطوات المناوئة لايران ستطبع دون شك في ذاكرة الشعب الايراني العظيم الذي هو على معرفة جيدة بالسياسات الانتقائية والمناوئة لحقوق الانسان لبعض القادة الاوروبيين.