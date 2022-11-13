ماموستا عبدالسلام: إيران تشكل بالمعنى الحقيقي وحدة القوميات في العالم الإسلامي

العالم - ايران

وقال ماموستا عبدالسلام كريمي، مساء السبت، خلال المهرجان الدولي الـ15 للثقافة والاقتصاد للمجموعات العرقية الإيرانية المنعقد في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال شرق ايران: إن إيران تشكل بالمعنى الحقيقي وحدة القوميات في العالم الإسلامي ، وفي ظل هذه الوحدة يمكننا الوصول الى إيران القوية.

وأشار إلى أن الجماعات العرقية الإيرانية شاركت ورافقت بعضها البعض حتى انتصرت الثورة ، وبعد ذلك استطاعت هزيمة النظام البعثي العراقي في الحرب المفروضة (1980-1988)، وتشاركت ورافقت بعضها البعض في كل الانتخابات.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الفرق والمذاهب الإسلامية، إذا استمرت هذه الشراكة والتآزر، فسيساعد ذلك على بناء إيران القوية.

وأكد ماموستا كريمي، يجب أن نخلق الظروف بحيث تشعر جميع المجموعات العرقية بالمشاركة الحقيقية وتشعر بأنها شريكة ومساهمة في كل برنامج من برامج الدولة والثورة.

وقال مستشار الرئيس الإيراني أنه مع ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا وفولكلورنا وثقافتنا الإيرانية والإسلامية الغنية، قمنا ببناء دولة تتمتع بسمعة متميزة في العالم، ويجب أن نساعد الاقتصاد بالاختراعات والإنتاج والإنجازات، خاصة في مجال الحرف اليدوية وتهيئة الظروف التي يمكننا من خلالها الدفاع عن الجمهورية الاسلامية والثورة وأن نكون قدوة للعالم بكل أبعاده.