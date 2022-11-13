جرائم حرس الحدودي السعودي بحق المهاجرين الأفارقة

العالم - السعودية

وتظهر مشاهد لمقبرة تضمّ عشرات الضحايا الافارقة ممّن قتلهم حرس الحدود، بعد تصفيد عشرات المهاجرين الأثيوبيين قبل قتلهم.

ويروي أحد الناجين من المذبحة إنّ السعوديين تعمّدوا صعق غرفة صغيرة بالكهرباء بعد ملئها بالمياه، وجمعوا فيها خمسة وعشرين إفريقيا وثمانية يمنيين، ويضيف بأنّ الجميع قضوا على الفور.

وأضاف الشاهد وهو أثيوبي الجنسية أنّه وآخرون، دفنوا أصدقاءهم على الحدود، مشيراً الى أنّهم تعودوا أن يدفنوا في كل يوم عددا من الضحايا بعضهم يقتل بقذائف الهاون.

ويلاقي الأثيوبيون المهاجرون أصناف العناء مع وصولهم إلى الحدود السعودية، تنتهي غالباً بالموت على يد حرس الحدود.