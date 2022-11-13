ما الذي يريد ان يخفيه النظام البحريني خلال اجراء الانتخابات؟

خاص العالم

وقال المدهون في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان هناك بعض الجهات تم ترهيبها اضافة الى اجبار العسكريين الذين تم استخدامهم في انتخابات 2006 و2010.

ولفت المدهون ان النظام البحريني ينشر ارقاماً غير التي تقدمها جمعية الوفاق المعارضة بعد رصدها الدقيق لنتائج الانتخابات، وذلك لانه يعتمد على التزوير وعلى المجنسين الذين تم الزج بهم في قوى الامن وقوى وزارة الدفاع وقوى الامن الوطني سواء في الديوان الملكي او غيره.

كما اعتبر المدهون ان النظام البحريني يخفي وراء اجراء انتخابات تشريعية، بانه ليس نظاماً بحرينياً او عربياً، وانما هو نظام صاغه الاستعمار البريطاني خدمة لاهدافه، وهو نظام وظيفي يعمل لصالح لمن وظفه، ولذلك يسعى هذا النظام لانشاء برلمان صوري فقط لتحسين صورته امام الرأي العام الدولي.

واكد المدهون، ان الاستعمار حينما اقام هكذا انظمة في المنطقة، انما هي مقدمة لغرس كيان صهيوني في قلب الامة، ولهذا فان هذه الانظمة لا تمثل شعوبها، مشيراً الى تأكيد سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم بان المواطن اذا صوّت في هذه الانتخابات فهو يصوّت على التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبرها خيانة.