الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

ما الذي يريد ان يخفيه النظام البحريني خلال اجراء الانتخابات؟

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

اكد عضو شورى الوفاق سابقاً ابراهيم المدهون، ان الشعب البحريني اثبت انه على قدر المسؤولية بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية حيث وصلت نسبة المشاركة فيها 35 بالمئة بحسب الاحصاءات الرسمية وهي نسبة متدنية جداً.

خاص العالم

وقال المدهون في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان هناك بعض الجهات تم ترهيبها اضافة الى اجبار العسكريين الذين تم استخدامهم في انتخابات 2006 و2010.

ولفت المدهون ان النظام البحريني ينشر ارقاماً غير التي تقدمها جمعية الوفاق المعارضة بعد رصدها الدقيق لنتائج الانتخابات، وذلك لانه يعتمد على التزوير وعلى المجنسين الذين تم الزج بهم في قوى الامن وقوى وزارة الدفاع وقوى الامن الوطني سواء في الديوان الملكي او غيره.

كما اعتبر المدهون ان النظام البحريني يخفي وراء اجراء انتخابات تشريعية، بانه ليس نظاماً بحرينياً او عربياً، وانما هو نظام صاغه الاستعمار البريطاني خدمة لاهدافه، وهو نظام وظيفي يعمل لصالح لمن وظفه، ولذلك يسعى هذا النظام لانشاء برلمان صوري فقط لتحسين صورته امام الرأي العام الدولي.

واكد المدهون، ان الاستعمار حينما اقام هكذا انظمة في المنطقة، انما هي مقدمة لغرس كيان صهيوني في قلب الامة، ولهذا فان هذه الانظمة لا تمثل شعوبها، مشيراً الى تأكيد سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم بان المواطن اذا صوّت في هذه الانتخابات فهو يصوّت على التطبيع مع الكيان الصهيوني واعتبرها خيانة.

روابط ذات صلة

خطاب الشيخ قاسم رفع نسب المقاطعة لانتخابات البحرين + فيديو

آخر مستجدات الانتخابات النيابية في البحرين

مخرجات الانتخابات المزيفة لا تهم الشارع في البحرين + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون يحتجزون 3 فلسطينيين ويغلقون مداخل بلدة قصرة في نابلس

شاهد بالفيديو.. مراقبون يعددون مهازل ملك البحرين خلال انتخابات 2022

باكستان تصدر بيانا عاجلا بشأن تأجيل زيارة 'إبن سلمان' للبلاد

شاهد بالفيديو.. ان غاب هؤلاء.. عن اي انتخابات يتحدث به النظام البحريني؟

شاهد بالفيديو.. ما الذي يريد ان يخفيه النظام البحريني خلال اجراء الانتخابات؟

شاهد بالصور والفيديو.. جرائم حرس الحدودي السعودي بحق المهاجرين الأفارقة