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مستوطنون يحتجزون 3 فلسطينيين ويغلقون مداخل بلدة قصرة في نابلس

مستوطنون يحتجزون 3 فلسطينيين ويغلقون مداخل بلدة قصرة في نابلس
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

احتجز مستوطنون، يوم أمس، ثلاثة مواطنين في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

العالم - الإحتلال

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم ابو جيش، بأن مجموعة من المستوطنين احتجزت مساح الأراضي حمد أبو جيش ومواطنين آخرين معه في منطقة تسمى "مراكا" شرق القرية، تحت تهديد السلاح، لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مداخل بلدة قصرة جنوب نابلس، بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.

وأفاد الناشط بمقاومة الجدار والاستيطان فؤاد حسن، بأن آليات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية المدخل الرئيسي شرق البلدة، كعقاب جماعي؛ بحجة رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، الخميس الماضي.

وأشار حسن إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كذلك بعض الطرق الترابية الفرعية، وعزلت بذلك سكان بعض المناطق عن بقية البلدة، فيما أبقت على مدخل وحيد يصل لقرية جوريش مفتوحا.

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