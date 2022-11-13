قاليباف: صاروخ الفرط الصوتي الايراني خيب آمال الأعداء

العالم - إيران

وقال قاليباف اليوم الاحد في مستهل اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، إن وصول ابناء ايران الى القدرة الوطنية لصنع صواريخ باليستية فرط صوتية قد خيب آمال أعداء البلاد واسعد محبيها.

وأضاف: ان تحطيم الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها، من السمات البارزة للإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب.

وقال رئيس مجلس الشورى، لدى ايران اليوم الكثير من امثال الشهيد "طهراني مقدم" (من رواد صناع الصواريخ الباليستية في البلاد) في القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية الذين تتركز كل أفكارهم وعقولهم وانشطتهم في مسار بناء إيران قوية.

وفي سياق آخر أكد قاليباف، على تعاون مجلس الشورى الاسلامي مع الحكومة التي تتحمل العبء الرئيسي لحل المشاكل، وقال: على الرغم من اختلاف الأذواق والآراء فان المجلس يبذل قصارى جهده لدعم ومؤازرة الحكومة في أداء واجباتها.

وأضاف: إن مساءلة الحكومة في اجواء شفافة وأمام الشعب فرصة للإبلاغ عن الأداء وتقديم الحلول وتعويض النواقص وتسريع إجراءات الحكومة.

وقال قاليباف: ان مجلس الشورى والحكومة يعملان معا لحل القضايا الاساسية واستخدام كل القدرات لحل مشاكل المواطنين وتوفير الارضية لتحسين حياتهم ان شاء الله تعالى.