أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022

العالم -الصحافة الإيرانية

- قدس..

أوروبا تعود للعصر الجليدي.. شتاء قارس ونقص بإمدادات الغاز واللجوء للحطب ثانية .

- ارمان امروز ..

إتساع دائرة الخلافات بين بلدان الإتحاد الأوروبي حول أوكرانيا وقضايا الهجرة.

- ايران ..

البحرين تشهد إنتخابات برلمانية دون مشاركة المعارضة وفي ظل مقاطعة شعبية .

- جوان ..

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضع أصابعها على زناد إعلان موت المفاوضات النووية .

- مردم سالاري ..

تشكيل مثلث ضغوط حد أقصى على إيران.. أمريكا والترويكا الأوروبية والوكالة الدولية .

- خراسان ..

إنتخابات الكونغرس النصفية .. فوز جمهوري ضعيف بمجلس النواب وهزيمة محتملة بمجلس الشيوخ.

- اطلاعات ..

الديمقراطيون يقفون على عتبة ضمان الأغلبية بمجلس الشيوخ بإنتخابات الكونغرس النصفية .

- عصر ايرانيان ..

تظاهرات إحتجاجية في العاصمة الألمانية برلين ضد مواصلة الدعم الإقتصادي لأوكرانيا .

- كيهان ..

صحف أمريكية تتحدث عن إحتمال ايقاف دول غربية تعاني من أزمات إقتصادية دعمها لأوكرانيا .

- رسالت ..

وزير الخارجية لنظيره البلغاري .. إيران تعارض إستمرار الحرب في أوكرانيا .

- ارمان ملي ..

رئيس وزراء أرمينيا يؤكد على أهمية ثقل ومكانة إيران الإقليمية والدولية .

- ابرار ..

البيت الأبيض ينفي إحتمال عقد إجتماع بين بايدن وبن سلمان بقمة العشرين بأندونيسيا .

_ أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن انتخابات الكونغرس النصفية في مقالها (هل ستسجل نتائج الإنتخابات نهاية ترامب سياسيا)..

الجمهوريون راهنوا على انتخابات الكونغرس النصفية لاكتساح الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ فيما اسموه بالموجة الحمراء.

لكن النتائج جاءت متواضعة, فوز جمهوري ليس بالاغلبية المطلقة بمجلس النواب وهزيمة محتملة بمجلس الشيوخ.

( في الإنتخابات النصفية فشل العديد من المرشحين الجمهورين المدعومين من ترامب الأمر الذي طرح تساؤلات جدية بشأن مستقبله)

فالذي يحدث يعكس فشلا ذريعا له وللافكار التي يطرحها تياره في الحزب الجمهوري نفسه .

ان نتائج الانتخابات قد تعكس الى حد كبير وجود استياء عام من ضعف ادارة بايدن الديمقراطية لكنها عكست ايضا وجود هواجس جدية من عودة ترامب والترامبية للسلطة في المجتمع الامريكي وحتى في الاوساط الجمهورية نفسها.

لذلك لم تحدث موجة حمراء في كل الاحوال .

2- آرمان ملي ..

حول نجاح ايان في اختبار صاروخ فرط صوتي كتبت صحيفة ارمان ملي في افتتاحيتها ( إيران ورسالة تجربة صاروخ فرط صوتي )..

نجاح ايران في اختبار صاروخ بالستي فرط صوتي لاول مرة , رسالة واضحة للقوى الاستكبارية من ان قدرات ايران الدفاعية بلغت مستوى لن يكون بمقدور اية قوة في العالم خوض حرب تقليدية مقابلها.

( إيران توصلت لتقنية صناعة صواريخ بالستية أسرع من الصوت , وهي تقنية لاتملكها الا بلدان عددها أقل من أصابع اليد الواحدة )

ان الصاروخ الايراني الفرط صوتي يتمتع بقدرات عالية على المناورة بسرعته التي تفوق ستة اضعاف سرعة الصوت وبامكانية التحكم بمساراته داخل الغلاف الجوي وخارجه الامر الذي يعطيه قدرات مذهلة على تجاوز اية منظومات صاروخية للدفاع الجوي .

ان رسالة هذا الصاروخ الايراني لكل القوى المعادية واضحة ومفهومة تماما , رسالة تقول ان اي تحرك معادي سيكلف من يقف وراءه في المنطقة والعالم ثمنا باهضا في عقر داره.

3- ابرار ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( رئيس البرلمان اللبناني وهواجس الفراغ الرئاسي )..

قال رئيس البرلمانى اللبناني نبيه بري ان الفراغ الرئاسي وضع مؤسف للغاية وان لبنان قد يدفع ثمنا باهضا للفشل المتكرر في مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية .

( بري يرى أن الفراغ السياسي الناجم عن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تبعات بالغة الخطورة في حالة إستمراره )

واشار بري الى ما شهده لبنان من تعقيدات خطيرة بعد انتهاء مهام الرئيس اللبناني الاسبق ميشال سليمان , حيث بقي المنصب شاغرا لاكثر من عامين.

رئيس البرلمان اللبناني يرى تبعات تاخر انتخاب رئيس للجمهورية ستكون اكثر خطورة اليوم في ظل ظروف لبنان الخاصة .

وجدير بالذكر ان البرلمان اللبناني فشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في خمس جلسات تصويت .

4- خراسان..

صحيفة خراسان كتبت عن الانتخابات في البحرين في مقالها (إنتخابات أم تعيينات ؟)..

البحرين شهدت امس انتخابات برلمانية وبلدية قد تشبه اي شيئ باستثناء كونها انتخابات حقيقية وديمقراطية .

( الإنتخابات البحرينية جرت في الواقع بين مؤيدين للنظام الخليفي في تنافس على مقاعد إبداء الولاء بالبرلمان لهذا النظام )

فهذه الانتخابات جرت من دون مشاركة المعارضة , لا مرشحين معارضين ولا حتى منتقدين مستقلين بل مرشحين تمت تزكية تاييدهم غير المشروط للنظام الخليفي الامر الذي جعل الانتخابات مراسم تعيينات حكومية فحسب .

ان الاغلبية العظمى من المواطنين قاطعت الانتخابات على خلفية شكوك جدية بسلامتها ومآخذ جدية على سياسة التمييز والتهميش الطائفي التي ينتهجها النظام الخليفي وكذلك رفضا لاعترافه بالكيان الصهيوني وتحويله للبحرين الى قاعدة عائمة لقوى غربية ولهذا الكيان .

5- آرمان امروز ..

حول الحرب باوكرانيا كتبت صحيفة ارمان امروز في مقالها (بوتين يعطي الضوء الأخضر للمفاوضات)..

الانسحاب الروسي المفاجئ من مقاطعة خيرسون بجنوب اوكرانيا قد يكون التطور الميداني الاكثر اهمية على مدى الاسابيع الاخيرة في الحرب باوكرانيا .

( إن هذا الإنسحاب أوجد وبغض النظر عن أسبابه, أرضية مناسبة لبدء مفاوضات روسية أوكرانية لوقف إطلاق النار )

وهناك تصريحات بكييف وواشنطن وموسكو تحمل مؤشرات مرونة بشأن بدء مفاوضات للتوصل لحلول وسط ما لوقف الحرب .

في الواقع يعتقد البعض ان انسحاب القوات الروسية من خيرسون ما كان ليتم الا بضوء اخضر من الرئيس الروسي نفسه وربما لايجاد اجواء وارضيات مناسبة لبدء مفاوضات سلام مع اوكرانيا.

وبالطبع هناك رؤية اخرى تقول ان القوات الروسية اضطرت للتراجع والانسحاب من خيرسون لتفادي التعرض لهزيمة ميدانية كبرى تعقد الامور بشكل بالغ الخطورة وربما تؤدي لاتساع الحرب واطالة امدها ودمويتها .