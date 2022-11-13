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السعودية تواصل استخدام الغسيل الرياضي لإضفاء الشرعية عليها..

بالفيديو.. ناشط سعودي يفضح إبن سلمان، لمن أعطى الـ 400 مليون دولار؟!

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اتهم حساب فهد الغفيلي .. باحث وناشط مهتم في شؤون الخليج الفارسي السياسية على تويتر، وليعهد السعودي، محمد بن سلمان، بتضييع أموال السعوديين في مباريات المصارعة الحرة.

العالم - السعودية

وكتب الحساب، ان الحكومة تدعم شركة WWE للمصارعة الحرة بـ 400 ميليون دولار لتقيم المصارعة في السعودية دون اي اعتبار لأزمة الشعب الذي يكافح من أجل لقمة العيش.

وقال الناشط ساخرا: "ان الحكومة تعرف ان تصرف فلوسها!! الحكومة تدعم الـ WWE لتقيم المصارعة في السعودية ببضعة ميليون دولار!!"

هذا وقد ذكر موقع " Daily DDT" الرياضي إن شركة WWE لرياضة المصارعة تنفذ عملية تلميع لصورة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وذكر الموقع الواسع الانتشار أن الصفقة التي يرتبط يرتبط اسمها بمظالم شنيعة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.

وبين أن شركة WWE تنحدر إلى مستوى منخفض جديد بدعمها حكومة متهمة بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن السعودية تواصل استخدام الغسيل الرياضي لإضفاء الشرعية على حكومتها أمام العالم.

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