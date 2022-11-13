شاهد.. مأساة المهاجرين الافارقة على حدود السعودية

العالم - اليمن

وكتب حساب "اليمن في عيون العالم" وهي (صفحة تهتم بأخبار اليمن وكل شي عن اليمن): "شاهد مأساة المهاجرين الافارقة على الحدود السعودية.

في رحلة بحثهم عن الرزق يلاقي الأثيوبيون المهاجرون أصناف العناء ومع وصولهم إلى حدود المملكة السعودية تنتهي الرحلة غالباً بالموت خارج قواعد القانون الدولي، على يد حرس الحدود السعودي".

وقتل حرس الحدود السعودي العشرات من المهاجرين من الافارقة واليمنيين الباحثين عن قوت حياتهم في هذا البلد.

وتظهر المشاهد مقبرة تضمّ عشرات الضحايا الافارقة ممّن قتلهم حرس الحدود، بعد تصفيد عشرات المهاجرين الأثيوبيين قبل قتلهم.

ويروي أحد الناجين من المذبحة إنّ السعوديين تعمّدوا صعق غرفة صغيرة بالكهرباء بعد ملئها بالمياه، وجمعوا فيها خمسة وعشرين إفريقيا وثمانية يمنيين، ويضيف بأنّ الجميع قضوا على الفور.