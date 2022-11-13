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باريس تزعم اعتقال 7 فرنسيين في ايران

باريس تزعم اعتقال 7 فرنسيين في ايران
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

زعمت وزيرة خارجية فرنسا 'کاترین کولونا' بأن ايران اعتقلت 7 فرنسيين.

العالم - إيران

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن کاترین کولونا قولها، بإن المعتقلين الخمسة الفرنسيين في ايران زاد عددهم الى سبعة أشخاص. دون ذكر اسماء ما تزعم باعتقالهم في ايران.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا في حوار مع صحيفة «لو پاریزین»: "كنا قلقين ازاء اثنين من الفرنسيين، ولكن حسب آخر التحريات نظن أنهم معتقلين".

وإتهمت کاترین کولونا ايران بالابتزاز، مدعية أن تذكير ايران بالمعاهدات الدولية ضروري أكثر من أي وقت مضى.

وادعت وزيرة خارجية فرنسا انها اجرت محادثات مطولة مع نظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان، مطالبة الافراج الفوري عن الفرنسيين والتواصل مع القنصلية الفرنسية.

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