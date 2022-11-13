ايران تطيح بشبكة تهريب مخدرات دولية شرقي البلاد

العالم - إيران

وقالت وزارة الأمن أنها القت القبض على أعضاء شبكة تهريب دولية لتوزيع المخدرات تضم 32 شخصا كانت تستخدم الرعايا الأجانب وكانت تقوم بنقل المخدرات من الحدود الشرقية لايران الى المحافظات الاخرى.

وقد اتضح أن هذه الشبكة كانت توزع المخدرات بشكل متوسط في اليوم بين 300 الى 400 كغم من المخدرات في ايران تبلغ قيمتها أكثر من 130 الف مليار ريال خلال الاعوام الاخيرة.

والقي القبض على 32 من العناصر الرئيسة لهذه الشبكة بأمر قضائي، وتم اغلاق 1054 حساب مصرفي لهؤلاء اضافة الى تحديد مبالغ هائلة وحجز أموال أعضاء الشبكة.

وأكدت وزارة الامن أنها لن تغض الطرف أبدا ازاء الاعمال الاجرامية التي يقوم بها تجار المخدرات ورصد كل معاملاتهم وتبادلهم التجاري بشكل ذكي، وسوف تتصدى لأي فساد اقتصادي بكل حزم وشدة.