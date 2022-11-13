تونس تحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 100 مليون يورو

العالم - تونس

وقالت وكالة الأنباء التونسية، أمس السبت، إن المنحة تأتي لتخفيف آثار جائحة "كوفيد-19" ودعم الاقتصاد.

وأضافت الوكالة نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي نشرت الأربعاء الماضي أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول الـ 9 من نوفمبر الجاري، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/ أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).