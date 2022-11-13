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نائب رئيس البرلمان الايراني

نيكزاد: تصريحات الرئيس الاذربيجاني لا اساس لها من الصحة

نيكزاد: تصريحات الرئيس الاذربيجاني لا اساس لها من الصحة
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس البرلمان الايراني على نيكزاد ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني "إلهام حيدر أوغلو علييف" حول وحدة اراضي الدول المجاورة بإن لا اساس لها من الصحة.

العالم - إيران

وقال النائب فی مجلس الشورى الإسلامي "البرز حسيني" وهو ممثل اهالي خدابندة الناطقون باللغة التركية ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأذربيجاني حول وحدة اراضي الدول المجاورة: ان هذه التصريحات لا تليق برئيس دولة.

وخاطب حسیني الخارجية وإشار إلى المادة 152 للدستور وقال: لقد أدلى الرئيس الأذربيجاني بتعليق حول الدول التركية واضاف: اقترح عليه أن يقرأ معاهدة جلستان.

واضاف حسيني، ان هذا التصريحات حول وحدة أراضي الدول المجاورة لايليق بالرئيس الأذربيجاني وانها تفتقر الى الحقيقة ولو لم يتم تنفيذ اتفاق جلستان لكانت أذربيجان جزءًا من الاراضي الايرانية ولم يكن هو رئيسًا في اذربيجان داعيا الخارجية ومجلس الشورى الاسلامي الى رد تجاه تصريحات الرئيس الاذربيجاني كون المنطقة بحاجة إلى الهدوء أكثر من أي وقت مضى.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي نيكزاد ردا على ما دعا اليه حسيني لا يمكن للحفيد أن ينكر الجد بالتالي فإن تصريحات رئيس أذربيجان لا أساس لها من الصحة.

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نائب رئيس البرلمان الايراني نيكزاد: تصريحات الرئيس الاذربيجاني لا اساس لها من الصحة

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