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النزاهة العراقية تكشف تفاصيل الحكم على محافظ صلاح الدين السابق

النزاهة العراقية تكشف تفاصيل الحكم على محافظ صلاح الدين السابق
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق محافظ صلاح الدين السابق، مبينة أن ذلك جاء جراء تسلمه قرابة (7) مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركات معينة.

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان: إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أشارت إلى أن محافظ صلاح الدين السابق تسلم مبالغ مالية؛ لقاء إحالة مشاريع في المحافظة على الشركات المتقدمة للعمل"، مبينة أن" المدان تسلم منها مبلغ (4,600,000,000) دينار عراقي، و(1,500,000) دولار أمريكي، فضلا عن طلبه سيارات نوع (رانج روفر) ولكزس".

واضافت أن "المدان تسلم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المنفذة داخل المحافظة بدعوات مباشرة، وإطلاق المستحقات المالية المترتبة بذمة المحافظة للشركات".

وتابعت، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وجدتها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها (10,000,000) دينار، لافتة إلى أن"الحكم صدر وفقا لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

يذكر ان الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان الماضي صدور أمر استقدام بحق محافظ صلاح الدين؛ على خلفية اتهامه بابتزاز أحد المقاولين، وأخذ مبالغ مالية وعجلات منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة، فضلا عن مشاريع ومستحقات أخرى.

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النزاهة العراقية تكشف تفاصيل الحكم على محافظ صلاح الدين السابق