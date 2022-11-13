شاهد.. ايران بين كبار المصنعين العسكريين في العالم

العالم - انجازات دفاعية

انجازات كبيرة حققتها ايران في مجال التصنيع العسكري اوصلتها الى نقاط يؤكد القادة العسكريون الايرانيون انها تجعلهم في الصدارة.

نائب القائد العام لحرسِ الثورة الاسلامية اللواء علي فدوي اكد أنّ ما كشفت عنه بلاده من صواريخ ما هو إلا غيض من فيض قدراتها العسكرية. وقال إنّ إيران في القمة في مجال القوة العسكرية وإنّ ما صنعته من صواريخ، لا يمكن لأي منظومة دفاع أن تتصدى له، وشدد على أن ايران ستتحدث عن قوّتها عندما يلمس العدو نتائج استخدام هذه القدرات.

وفي السياق ذاته، اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف في مستهل اجتماع المجلس، أن صنع الصواريخ الباليستية فرط الصوتية من قبل ايران خيب آمال أعدائها وأسعد محبيها.

وقال قاليباف:"تحطيم الرقم القياسي للسرعة والقدرة على المرور عبر منظومات الدفاع الصاروخي والقدرة على استهدافها، من السمات البارزة للإنجاز الجديد لعلماء بلادنا الشباب. لدى ايران اليوم الكثير من امثال الشهيد 'طهراني مقدم' في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الذين تتركز كل أفكارهم وعقولهم وانشطتهم في مسار بناء إيران قوية.

مجلس الشورى الاسلامي والحكومة يعملان معا لحل القضايا الاساسية واستخدام كل القدرات لحل مشاكل المواطنين وتوفير الارضية لتحسين حياتهم ان شاء الله تعالى".

وكان قائد القوة الجو فضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد أميرعلي حاجي زاده، قد كشف الخميس الفائت، عن تطوير صاروخ باليستي متقدم تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على اجتياز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، سيتم ازاحة الستار عنه قريباً.