الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخصين بكورونا في إيران

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر، اليوم الأحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، قد أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة في إيران، بلغ لحد الآن 7 ملايين و558 ألف و950 شخصا، ومجموع الوفيات 144 ألف و612 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و334 ألف و13 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و24 ألف و531 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.