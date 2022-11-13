إيران تصدر أكثر من 26 مليون دولار من السلع إلى أفغانستان في 3 أشهر

العالم - إيران

وقال حسين رحيمي زاده في تصريح للإعلام: في الربع الأخير من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس) تم تصدير 87 ألف 709 طن من السلع بقيمة 26 مليوناً و 506 ألفاً و 635 دولاراً إلى أفغانستان عبر منفذ دوغارون الحدودي، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 17٪ من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتابع: خلال نفس الفترة، تم نقل 142.695 طنا من السلع ترانزيت من دوغارون إلى أفغانستان، نحو 47 مليون دولار.

وأضاف رحيمي زاده: في مجال الواردات تم استيراد 3624 طناً من السلع بقيمة نحو 3 ملايين دولار من أفغانستان.

وأوضح مدير عام جمارك دوغارون الحدودي، أن الأسمنت والحديد والمنتجات النفطية والفواكه والخضروات هي من بين السلع الرئيسية المصدرة إلى أفغانستان، كما أن السمسم والحجر الخام من السلع الرئيسية المستوردة من هذا البلد الجار.

وأضاف أن المبادلات التجارية مع أفغانستان تجري عبر منفذ دوغارون من خلال الجمارك والسوق الحدودي والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومحطة دوغارون الحدودية، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، غادرت 18 ألف و590 شاحنة عبر هذا المنفذ الحدودي.