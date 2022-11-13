مترو طهران نقل 221 مليون مسافر في 7 أشهر

العالم - إيران

وقال رئيس شركة تشغيل مترو الأنفاق في العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها حامد عباس نامي، في تصريح له اليوم الأحد إن عدد الركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس) بلغ 221 مليونا في حين كان الرقم 154 مليونا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح: أن الخط 1 هو أكثر خطوط المترو ازدحاماً بين الخطوط السبعة، ومحطة ساحة "آزادي" هي الأكثر ازدحاماً، ومحطة "شهر آفتاب" هي الأقل ازدحاما.

وصرح بأن الفترة الزمنية الفاصلة بين حركة قطارين هي 4 دقائق في الخطوط 1 و2 و4، و6 دقائق في الخط 3، و10 دقائق في الخط 5، و15 دقيقة في الخط 6، و12 دقيقة في الخط 7، حيث يبدأ العمل في المترو من الساعة 5:30 صباحا حتى العاشرة مساء.

واعتبر مترو طهران بأنه العمود الفقري لوسائل النقل العام في العاصمة، وقال: لقد أصبح من السهل على جميع المواطنين السفر بهذه الوسيلة النظيفة والآمنة والسريعة.