قتلى وجرحى في انفجار شارع 'استقلال' في اسطنبول

العالم - تركيا

ووفقا للمعلومات الأولية، وقع الانفجار في شارع الاستقلال المطل على ميدان تقسيم، وأصيب أكثر من 11 شخصا في هذا الاانفجار، وطوقت قوات الأمن المنطقة حيث تجري عمليات نقل للمصابين ومعاينة الموقع تحسبا لوقوع انفجار آخر .

كما انتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في محيط المنطقة، التي شهدت ازدحاما كبيرا حيث وقع الانفجار في الساعة 16:00 بتوقيت إسطنبول (غرينيتش 14:00) في ذروة الحركة بالشارع الذي يعج بالمطاعم والمقاهي ويشهد أعلى كثافة من السياح الأجانب والمواطنين الأتراك لاسيما في عطلة نهاية الأسبوع.



وأظهرت لقطات لحظة وقوع الانفجار، حيث هرول المشاة بعيدا عن موقع الحادث، وسرعان ما انتشرت سيارات إسعاف وعربات إطفاء والشرطة في مكان الحادث.

كما أظهرت بعض اللقطات سقوط بعض الأشخاص على الأرض عقب الانفجار الذي لم يتضح على الفور سببه، ولم تعرف خطورة الإصابات التي لحقت بهولاء حتى الآن. قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع والمتاجر أغلقوا.

Sv

وقال رئيس بلدية سطنبول أكرم إمام أوغلو في تغريدة على "تويتر": "من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر. وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة".

واستهدف شارع الاستقلال في سلسلة من الهجمات الإرهابية عامَي 2015 و2016. وتبنّى تنظيم "داعش" الإرهابي هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة أكثر من ألفَي شخص بجروح.