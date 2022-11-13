البطل اللبناني بكرة المضرب ينضم للائحة الشرف برفض التطبيع

العالم - لبنان

ويستضيف المنتخب اللبناني لكرة السلة عند التاسعة من مساء اليوم الأحد نظيره الهندي في القاعة المغلقة للمدينة الرياضية ضمن النافذة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة.

لبنان يخوض لقاء الهند بغياب لاعبيه هايك وعلي مزهر لينضم إلى قافلة المصابين، بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع صدارة المجموعة من نظيره النيوزيلندي بفوزه المستحق عليه بفارق 12 نقطة 77 65.

وشدد المدير الفني للمنتخب اللبناني جاد الحاج على أهمية الفوز الذي تحقق على حساب نيوزيلندا وقال الحاج نستعد بشكل ميثالي ونحترم المنتخب الهندي ولاعبيه، مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز واكمال سلسلة اللا هزيمة على أرض لبنان التي بدأت سنة 2019.

وأكد الحاج أن الوصول لنهائيات كأس العالم بأفضل صورة هو هدفنا ولذلك نسعى لرفع نسق المستوى الفني والبدني والذهني عند اللاعبين.

استدعي مدافع الصفاء محمد باقر الحسيني المعار من العهد إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستغادر الاثنين إلى الامارات لخوض معسكر اعدادي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الكويتي السبت المقبل.