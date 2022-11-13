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مراسل العالم..

سماع صوت انفجار اسطنبول من مسافة 5 كيلومترات

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أودی انفجار هز منطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية، الی سقوط قتلى وجرحى.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من اسطنبول ان دوي انفجار قوي، سمع في شارع الاستقلال السياحي الشهير بمنطقة تقسيم، دون أن تعرف أسبابه موضحاً انه سمع صوت الانفجار من مسافة تبعد 5 كيلومترات عن موقع الانفجار.

وأكد مراسل العالم نقلاً عن والي إسطنبول علي يرلي كايا سقوط قتلی وجرحی إثر الانفجار، موضحاً ان الاعداد الاولية تشير الی وقوع 11 شخص ضحايا بين قتيل وجريح.

وهرعت فرق الإسعاف والإطفاء وخبراء في تفكيك المتفجرات الی مكان التفجير.

ويعتبر شارع الاستقلال، أحد أشهر شوارع اسطنبول يمر به الالاف من السياح الاجانب.

وتوقع مراسل قناة العالم اصابة بعض الاجانب لاسيما العرب في هذا الانفجار دون وجود اعلان رسمي يشير الی ذلك.

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