الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٤:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الحشد الشعبي يعلن استشهاد 3 مقاتلين في الانبار

الحشد الشعبي يعلن استشهاد 3 مقاتلين في الانبار
الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

زفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، ثلاثة من أبطال اللواء 45 الذين ارتقوا إثر حادث سير مؤسف أثناء تأدية الواجب المقدس في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

العالم - العراق

واستشهد كل من المقاتلين:( محمد محيبس لفتة الشغانبي) من محافظة البصرة و(سلام عارف هاني الخنياب) من محافظة البصرة و( نصير سلمان عاصي البوخليفة) من محافظة بغداد.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء الأعزاء وسائر متعلقيهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتؤكد هيئة الحشد الشعبي على أن المقاتلين الأبطال في مختلف قواطع المسؤولية سيبقون مشاريع بطولة وفداء في حفظ أمن المواطن وصون استقراره وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عنه.

روابط ذات صلة

البرلمان العراقي ينتظر الموازنة من الحكومة قبل 9 كانون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"الشمس لا تغطي بغربال".. النظام البحريني لا يخدع احد سوى نفسه!

البرلمان السوري يناقش ميزانية وزارة النقل لعام 2023

"هجومًا دنيئًا"..اردوغان يعلق على انفجار اليوم في اسطنبول

الحشد الشعبي يعلن استشهاد 3 مقاتلين في الانبار

شاهد: ترکيا تفرض قيوداً مؤقتة علی الانترنت والسبب..

لافروف يتهم الغرب وحلفاءه بالسعي لعسكرة منطقة "آسيان"