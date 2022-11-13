الحشد الشعبي يعلن استشهاد 3 مقاتلين في الانبار

العالم - العراق

واستشهد كل من المقاتلين:( محمد محيبس لفتة الشغانبي) من محافظة البصرة و(سلام عارف هاني الخنياب) من محافظة البصرة و( نصير سلمان عاصي البوخليفة) من محافظة بغداد.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الشهداء الأعزاء وسائر متعلقيهم، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتؤكد هيئة الحشد الشعبي على أن المقاتلين الأبطال في مختلف قواطع المسؤولية سيبقون مشاريع بطولة وفداء في حفظ أمن المواطن وصون استقراره وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عنه.