القوات التركية تستهدف ريف الحسكة السورية

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية من سكان المنطقة أن "مرتزقة الاحتلال التركي استهدفوا مساء الأحد بقذائف المدفعية الثقيلة وصواريخ الهاون قرية أم حرملة التابعة لبلدة أبو راسين شرق منطقة رأس العين المحتلة".

مبينة أن المرتزقة كانوا قد استهدفوا قبل ذلك بقذائف المدفعية محيط بلدة أبو راسين.

وأكدت المصادر أن "قصفاً بالمدفعية الثقيلة وصواريخ الهاون من قبل قوات الاحتلال التركي طال قرى الكوزلية وأم الخير وتل طويل والطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة".

مشيرة إلى أن القصف المدفعي الصاروخي العنيف أدى إلى نزوح الأهالي إلى القرى المجاورة وإلى الحقول الزراعية البعيدة عن مدى القصف. كما ألحق أضراراً ببيوت السكان وممتلكاتهم وحقولهم الزراعية وثروتهم الحيوانية.

هذا وواصل الاحتلال التركي والموالون له قطع المياه عن نحو مليون مواطن في محافظة الحسكة، عبر إيقاف تشغيل محطة علوك والتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية لها.

وبين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بالحسكة محمود عكلة لـ سانا أن "قطع المياه عن مدينة الحسكة مستمر لليوم الحادي عشر على التوالي، نتيجة استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الموجودين بريف مدينة رأس العين بالتحكم في تشغيل محطة علوك، والتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية للمحطة، ما أدى إلى توقفها عن العمل، إضافة إلى منع ورشات الصيانة التابعة للمؤسسة من دخولها لصيانة آبارها وتجهيزاتها".

ولفت عكلة إلى أن المؤسسة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات الإغاثية مستمرة بتأمين مياه الشرب عبر تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع والحدائق العامة، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل محطات التحلية الموجودة في عدد من النقاط ضمن مدينة الحسكة لتأمين المياه الصالحة للشرب.

يشار إلى أن القوات التركية ومرتزقتها أوقفوا تشغيل محطة علوك طيلة فصل الصيف الفائت، ولمدة 3 أشهر تقريباً، وبعد تشغيلها عدة أيام تم توقيفها مجدداً.