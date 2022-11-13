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اردوغان: العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

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