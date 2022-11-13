اردوغان: نعمل على تحديد هوية منفذي التفجير وسينالون العقاب والارهاب لن يصل الى هدفه

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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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حاكم إسطنبول على تويتر: مقتل 4 وإصابة 38 في انفجار
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الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
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