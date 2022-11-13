نتنياهو ومعضلة توزيع حقائب حكومة الاحتلال الجديدة

العالم - مراسلون

تفويض رسمي بتشكيل حكومة جديدة هذا ما حصل علية زعيم اليمين بنيامين نتنياهو من قبل رئيس كيان الاحتلال وسط خلافات بدت تطفو على السطح بتوزيع الحقائب الوزارية بين أعضاء الاحزاب المشاركة بالحكومة الجديدة.

وكشفت المصادر العبرية بأن حزب الليكود سيحتفظ بوزراة الجيش والتي يطالب بتوليها زعيم حزب الصهيونبة الدينية بتسلئيل سموتريتش مقابل حصوله على وزارة المالية بدلا من زعيم حزب شاس أرييه درعي الذي سيمنحه نتنياهو وزارة الداخلية وحقائب الاديان والنقب والجليل والصحة وسط خلافات ومشاورات على من سيتولى رئاسة الكنيست ووزارة الامن الداخلي التي يطالب بها المتطرف بن غفير.

وقال المحلل السياسي راسم عبيدات لقناة العالم:"اعتقد ان هذه الحكومة التي يسعی نتنياهو لتشكيلها ستمر وبالتالي نتنياهو في البداية هو معني بتشكيل حكومة يمينية متطرفة بالاضافة الی المكارثية والداعشية اليهودية لان هناك توافق بين نتنياهو وبين تلك الجماعات. هناك اتفاق علی الاستيطان وعدم اقامة دولة فلسطينية واتفاق علی زيادة الميزانيات للقوی الدينية الحريدية وبالتالي المسألة الخلافية التي ستبقی هل سيمنح وزارة الجيش لسموتريتش ام لا".

تقارير أمنية حذرت من سعي حكومة اليمين القادمة من المساس بالوضع القائم بالمسجد الاقصى المبارك حيث ان هناك توافق بين أحزاب اليمين بأجراء تغييرات لصالح الروايات التلمودية تتعلق بالتقسيم الزمني والمكاني. تلك التقارير أشارت الى أن ذلك سيخلق أنفجاراً بالشارع الفلسطيني وسيتجاوز القدس وصولا الى الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية وأنضمام المقاومة بغزة.

وقال مستشار محافظ القدس للشؤون الاعلامية معروف الرفاعي لقناة العالم:"هذه الحكومة لانعترف بها ولانثق بها وبالتالي نحن نحذر من ان الممارسات الاستيطانية داخل الحرم المقدسي وضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ستتضاعف في الايام القادمة".

ووسط استمرار المشاورات لتشكيل حكومة جديدة والعقبات أمامها ذكرت مصادر عبرية بأنه من غير المرشح أن تؤدي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو اليمين أمام الكنيست الاسبوع المقبل.

نحو حكومة يمينية متطرفة مستقرة نوعاً ما لكن هذا الاستقرار لن يطول كثيراً في ظل تصاعد الخلافات وفي التطرف المتزايد نحو الحق الفلسطيني.