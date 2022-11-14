حرس الثورة يستهدف مقار للإرهابيين في منطقة كردستان العراق

العالم - خاص بالعالم

خفافا وثقالا ينفر حرس الثورة الإسلامية دائما ليحمي البلاد وأن من خطوطه الحمر هو أمن الشعب الإيراني فقد استهدفت القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية مقار مجموعات إرهابية في منطقة كردستان العراق مرة أخرى بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، مؤكدة أنها ستستمر في الهجمات حتى توقف هذه المجموعات تحركاتها.

إن العمل العسكري ضد الجماعات الانفصالية هو رد مشروع على انتهاك أمن إيران وحدودها ويهدف إلى حماية الأمن الإيراني، أو كما قال متحدث الوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وأكد كنعاني:"الجمهورية الاسلامية الايرانية تشدد دائما على أمنها الاقليمي وانها لن تسكت على التهديدات التي توجه اليها من اقليم كردستان العراق وعلى انشطة الجماعات الارهابية الانفصالية في تلك المناطق وستدافع ايران عن امنها ومواطنيها بحسب القوانين الدولية والاستهداف تم في هذا الاطار بعد اتباع جميع السبل القانونية".



السبل القانونية أحد أهم ما اتخذه حرس الثورة في مزاولة عملياته التي تهدف كما قال في بيان إلى توفير الأمن المستدام ومعاقبة الإرهابيين الجناة، وإلى جعل سلطات منطقة كردستان أن تتحمل مسؤولياتها.

ومن الأسباب الرئيسة لهذه العملية يقول قال قائد قاعدة حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية محمد تقی أصانلو، إن هؤلاء الإرهابيين شاركوا في سيناريوهات القتل وحرق البنوك والمناطق التجارية خلال الاضطرابات الأخيرة في إيران، لذلك تم استهداف مقراتهم على الحدود وفي العمق العراقي على مسافة 80 كيلو مترا.

وبدوره أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن وجود 3000 إرهابي مسلح خلف الحدود الإيرانية أمر لا يستساغ إطلاقا.

ودعا بيان حرس الثورة الاسلامية بغداد ومنطقة كردستان الى العمل بتعهداتها ازاء الجمهورية الاسلامية على مبدأ "حسن الجوار" ومنع الجماعات الارهابية من الحضور في المنطقة.

وكانت القوة البرية في حرس الثورة قد استهلت في أيلول/سبتمبر الماضي استهدافها مقرات ومراكز التنظيمات الإرهابية المعادية للثورة في منطقة كردستان العراق لكنها علقتها على امل ان تقوم الجهات المعنية في شمال العراق بنزع سلاح المجموعات الارهابية وطردها من المنطقة.

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