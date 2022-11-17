البرلمان اللبناني يخفق للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية

العالم - خاص بالعالم

رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة محددا يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد. وذلك بعد جلسة بتر نصابها في الدورة الثانية كما حصل في الجلسات الخميس الماضية.



الدورة الاولى، شهدت السيناريو ذاته الذي شهدتها سابقاتها الخمس،فتسيدت الورقة البيضاء اولى على الاصوات، بستة وأربعين صوتا وهي لتحالف حزب الله امل والتيار الوطني الحر، وثلاية واربعين صوتا، لمرشح القوات اللبنانية والحزب والاشتراكي وحلفهما.



وشهدت الجلسة إشكالا 'مكررا' حول ماهية النصاب الدستوري المطلوب لجلسات انتخاب الرئيس خصوصا في الدورة الثانية، وسط تباين حول نصاب ال86 نائبا أو ال65 نائبا.



رئيس كتلة 'حزب الله' البرلمانية 'الوفاء للمقاومة' محمد رعد أكد، أن 'الشغور الرئاسي يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بالشعب المقاوم مجددا تأكيده 'ضرورة انتخاب رئيس لا يتآمر على المقاومة التي تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين.

من جانبه أشار عضو كتلة حركة 'أمل' البرلمانية' أشرف بيضون الى أن رئيس البرلمان دعا منذ اللحظة الأولى إلى التفاهم على شخص رئيس الجمهورية في إطار المواصفات التي حددها لناحية قدرته على توحيد كل اللبنانيين وأن يكون جامعا لا رئيس تحد.



وفيما تؤكد مصادر حزب تيار 'المردة' أن زعيمه النائب سليمان فرنجية قادر على جمع الأصوات النيابية حتى من قبل نواب مستقلين أو نواب عبروا عن معارضتهم له ..فشلت مجموعة من النواب تضم معارضين ومستقلين وتغييريين في حصد توافق على تسمية النائب ميشال معوض.



يذكر أن الدستور اللبناني يلزم بحضور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس (86 نائبا)، من أجل انعقاد الدورة البرلمانية للمجلس بهدف انتخاب الرئيس من الدورة الاولى.



أما في الدورة الثانية فيلزم بالنصاب نفسه، ولكن يمكن انتخاب ا لرئيس بأكثرية النصف +1، أي 65 نائبا.

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