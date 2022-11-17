مليونية 17 نوفمبر بالذكرى الاولى لمقتل14متظاهرًا على يد العسكر

العالم - مراسلون

وتأتي المليونية تخليدًا لهذه الذكرى الأليمة وسط مشاركة واسعة من أمهات الضحايا وهتافات تدعو للقصاص من القتلة وذهاب العسكر الى ثكناته.



تتزامن المليونية مع اتفاق اطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، اتفاق امّن علي تنازلات كثيرة للأخير ما كانت تتم لولا الضغط الشعبي المستمر للشارع السوداني والتمسك باللاءات الثلاث لا شراكة لا تفاوض لا شرعية.

لذا يأتي الاتفاق حبرًا على ورق لن يؤتي أُكله الا بخروج تام للمنظومة العسكرية من المشهد السياسي واستقلال القضاء ليمارس عمله بكل حرية.



واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا، لكن يستمر حراك الشارع السوداني في رسالة واضحة لقوى الحرية والتغيير ان التفاوض مرتبط بالتنحي الكامل للعسكر .

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