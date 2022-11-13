الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خاص بالعالم..

شاهد.. عملية اسطنبول تستهدف السياحة التركية

الأحد ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد المحلل السياسي اسلام أوزكان ان عملية اسطنبول الارهابية، استهدفت الاقتصاد السياحي في تركيا.

العالم - خاص بالعالم

وقال اوزكان في حديث لقناة العالم ان موقع الانفجار الارهابي الذي استهدف شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم هو عبارة عن مكان سياحي مهم في مدينة اسطنبول يتردد فيه السياح العرب خاصة والاجانب عامة.

وأوضح ان تركيا، تعيش أزمة اقتصادية ومالية منذ عامين وان الجهة الارهابية التي تقف وراء هذه العملية، تهدف ضرب حكومة اردوغان باقتصادها.

ولم تتضح بعد تفاصيل العملية الارهابية التي استهدفت مدينة اسطنبول بسبب التعتيم الاعلامي الذي فرضته الحكومة التركية عليها بغية التعرف علی خيوط العملية وطبيعة منفذيها.

روابط ذات صلة

"هجومًا دنيئًا"..اردوغان يعلق على انفجار اليوم في اسطنبول

شاهد: ترکيا تفرض قيوداً مؤقتة علی الانترنت والسبب..

سماع صوت انفجار اسطنبول من مسافة 5 كيلومترات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تحليق الطيران الصهيوني فوق بعض المناطق اللبنانية

فيديو وصور.. شهيدان و3 إصابات في عدوان إسرائيلي على مطار الشعيرات بحمص

خاص بالعالم.. شاهد.. عملية اسطنبول تستهدف السياحة التركية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. البحرين ونفق الانتخابات والأزمة تراوح مكانها.. عودة نتنياهو وتوقعات بتشكيل حكومة أكثر يمينية

شاهد بالفيديو.. فلسطين.. ساعة الصفر لإعلان موقف السلطة من التسوية

مستشار بحريني: دلائل التزوير في نسبة التصويت المعلنة رسميا