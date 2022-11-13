شاهد.. عملية اسطنبول تستهدف السياحة التركية

العالم - خاص بالعالم

وقال اوزكان في حديث لقناة العالم ان موقع الانفجار الارهابي الذي استهدف شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم هو عبارة عن مكان سياحي مهم في مدينة اسطنبول يتردد فيه السياح العرب خاصة والاجانب عامة.

وأوضح ان تركيا، تعيش أزمة اقتصادية ومالية منذ عامين وان الجهة الارهابية التي تقف وراء هذه العملية، تهدف ضرب حكومة اردوغان باقتصادها.

ولم تتضح بعد تفاصيل العملية الارهابية التي استهدفت مدينة اسطنبول بسبب التعتيم الاعلامي الذي فرضته الحكومة التركية عليها بغية التعرف علی خيوط العملية وطبيعة منفذيها.