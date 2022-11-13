'حماس' تدين التفجير الإجرامي في إسطنبول

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدّة التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المدنيين في شارع استقلال بمدينة إسطنبول وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء".

وأضافت: "نعرب عن تضامننا الكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة قيادة وشعباً، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء".

وفي وقت سابق الأحد، وقع تفجير بمنطقة "تقسيم" في إسطنبول، راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب 53 آخرون، وفق مؤتمر صحفي للرئيس رجب طيب أردوغان.

فيما أطلقت النيابة العامة في إسطنبول، تحقيقا حول الانفجار، وكلّفت 5 نواب عامين للإشراف على التحقيق.

بدوره، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن كافة المؤسسات التركية المعنية، تقوم بالتحقيق حول حادثة الانفجار بشكل سريع ودقيق وفعال.

ودعا ألطون وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم الاكتراث لما يشاع من معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.