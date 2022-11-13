إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وإندونيسيا

العالم - إيران

ورسى أسطول السلام والصداقة التابع للبحرية الاستراتيجية للجيش الايراني في ميناء جاكرتا، عاصمة إندونيسيا، وحظي باستقبال رسمي من قبل المسؤولين العسكريين الإندونيسيين والمسؤولين السياسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا البلد.

أجاب النقيب فرهاد فتاحي، قائد أسطول السلام والصداقة بالبحرية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية، برفقة محمد خوش هيكل ازاد، سفير جمهورية إيران الإسلامية في إندونيسيا، على أسئلة أكثر من 30 صحفيًا من 24 وسيلة اعلامية إندونيسية من على مدمرة دنا ايرانية الصنع.

ورحب النقيب فرهاد فتاحي، في هذا المؤتمر الصحفي، بتواجد صحفيين وأعضاء إعلاميين من جمهورية إندونيسيا على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة بمدمرة دنا وتواجد اسطول بحرية جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والمتشكل من مدمرة دنا وبارجة مكران الحاملة للمروحيات، لإرسال رسالة سلام وصداقة إلى جميع دول العالم.

وأضاف مخاطبًا الصحفيين الإندونيسيين: كما تعلمون، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية تتولى رئاسة لجنة الأمن البحري وفقًا لقرارات قمة إيفانز، وفي هذا الصدد، يقوم أسطول السلام والصداقة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمهته الاساسية في سياق ضمان أمن الخطوط الملاحية والسفن في البحر.