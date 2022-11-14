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شاهد.. تفاصيل جديدة عن الإنفجار المهيب وسط إسطنبول

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في مدينة اسطنبول أمس، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ثمانين آخرين.

العالم - مراسلون

وأعلن صويلو اعتقال الشخص الذي زرع القنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبول.

المكان شارع الاستقلال في منطقة تقسيم بمدينة اسطنبول الساعة الخامسة وعشرون دقيقة مساء أي وقت الذروة، أما الحدث فانفجار يذهب ضحيته ستة قتلى و58 إصابة عدد مرجحا بالزيادة في أية لحظة.

اغلق المكان بالكامل واعلن المدعي العام التركي وجود شبهات ارهابية قبل أن يصرح الرئيس التركي احتمالية ان تكون سيدة خلف الانفجار.

حالة الخوف والقلق بعد انفجار تقسيم امتدت في ارجاء تركيا، فالمشهد يعيد للاذهان تفجيرات ارهابية سابقة يقول مراقبون بان الهدف وراءها هو بث الخوف في صفوف المواطنين وارباك الحكومة التركية.

ومنذ لحظة الانفجار اعلنت الرئاسة التركية البدء بإجراء تحقيقات موسعة للبحث عن هوية الفاعلين، فيما وصل وزير الداخلية والعدل الى المكان للاشراف المباشر على التحقيق.

ووسط اجواء القلق الذي تعيشه تركية بعد انفجار تقسيم ينتظر الكل نتئاج التحقيقات والاهم هو خطوات الحكومة لمواجهة مثل هذه الاحداث.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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