شاهد.. ماوراء استهداف الاحتلال لمطار شعيرات وسط سوريا؟

العالم - مراسلون

واوضاف، مراسل العالم، ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي تحاول التأثير المباشر على المطار، لانه يقع في وسط سوريا ويعتبر نقطة تحكم مركزية في حركة الطيران، وبالذات تلك التي تلاحق حركة تنظيم "داعش" الارهابي في عمق البادية السورية.

واوضح مراسلنا، أن جماعة "داعش" الارهابية تقوم بتحضيرات شمال وغرب منطقة الخمسة وخمسين وقاعدة التنف لشن هجمات على الطرق الواصلة بين المدن وتحديدا بين تدمر ودير الزور.

واشار مراسلنا الى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي بهذه الاستهدافات يحاول تصدير ازمته السياسية الداخلية بعدما استولى بنيامين نتنياهو واليمن المتطرف على سدة الحكم.

وقال مراسل العالم في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قرب مطار الشعيرات جنوب شرق محافظة حمص قبل وصولها الى بعض المواقع العسكرية في المنطقة.

وأضاف، أن استشهد جنديان سوريان، واصيب ثلاثة آخرون في عدوان جوي إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في مدينة حمص.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن طيران كيان الاحتلال أطلق دفعة من الصواريخ انطلاقا من الأجواء اللبنانية المحاذية لريف حمص باتجاه عمق الريف الشرقي الجنوبي للمحافظة.

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