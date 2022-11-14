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تلميذةٌ بريطانيةٌ تُكافِحُ من أجلِ إيموجي للأطفال ذوي النظّارات

تلميذةٌ بريطانيةٌ تُكافِحُ من أجلِ إيموجي للأطفال ذوي النظّارات
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

تسعى التلميذةُ البريطانيةُ لوري مور، منذ سنوات، إلى تجنيبِ الأطفالِ الذين يَضَعونَ نَظّاراتِ التعرُّضِ للوَصمِ الاجتماعي، وأَحدَثُ فصولِ كفاحِها هذا جهودُها للدفعِ إلى ابتكارِ رموزِ «إيموجي» تعبيرية، تُقَدِّمُ عن ذوي النظاراتِ صورةً أكثَرَ مَرَحاً

العالم - منوعات

انطلقت معركةُ لوري سنة الفينِ و تسعةَ عَشَر، عندما كَتَبَت رسالةً إلى مجموعةِ ديزني العملاقةِ في مجالِ الترفيه، طالَبَت فيها بإظهارِ مزيدٍ من الشخصياتِ التي تَضَعُ نظاراتٍ في أفلامِها.

وتستطيعُ الفتاةُ أن تَفتَخِرَ بما حقَّقته حتى الآن على صِغَرِ سنِّها، إذ لم تتجاوَزِ الثالثةَ عَشْرَةَ بعد، فمعركتُها أَلهَمَت فيلمَ «إنكانتو»، الذي تَضَعُ بطلتُه النظارات، من إنتاجِ مجموعة «ديزني» الأميركيةِ العملاقة. وحَقَّقَت حَملَتُها نجاحاً كبيراً، وتَرَكَت أَثَرَها على آلافِ الشبابِ والآباءِ في مختلفِ أنحاءِ العالم..

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