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مصادر فلسطينية : استشهاد سيدة فلسطينية خلال إطلاق الاحتلال النار على سيارة في بلدة بيتونيا غرب رام الله فجر اليوم

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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