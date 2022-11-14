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شاهد.. تعاون اقتصادي جديد بين ايران وفنزويلا

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

يقام في العاصمة الايرانية طهران الاجتماع التاسع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وفنزويلا بمشاركة وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني ونظيره الفنزويلي ووزير النقل رامون بلاسكيس يرافقه عدد من المعنيين والتجار من القطاعين الخاص والعام.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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