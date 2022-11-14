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مصادر عبرية: جيش الاحتلال أطلق النار نحو مستوطن في "رعنانا" بالداخل المحتل+ فيديو

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عبرية بأن "جنديا من جيش الاحتلال أطلق النار نحو مستوطن في "رعنانا" بالداخل المحتل، بعد أن اشتبه بأنه فلسطيني يريد طعنه".

العالم- الاحتلال

يتبع...

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