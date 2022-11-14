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السودان .. دلالات على تسوية قادمة برعاية أجنبية +فيديو

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وجود تسوية سياسية ثنائية مع أي مكون مدني، داعيا الأحزاب الى التوصل لإتفاق يؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية. من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي السوداني.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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السودان .. دلالات على تسوية قادمة برعاية أجنبية +فيديو

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