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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السودان .. دلالات على تسوية قادمة برعاية أجنبية +فيديو
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//media.alalam.ir/uploads/org/2022/11/14/166840857776799600.mp4
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الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش
نفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وجود تسوية سياسية ثنائية مع أي مكون مدني، داعيا الأحزاب الى التوصل لإتفاق يؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية. من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي السوداني.
العالم
-
مراسلون
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
السودان
كلمات دليلية :
قوى الحرية والتغيير
عبد الفتاح البرهان
مجلس السيادة السوداني
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