اللواء موسوي: صنع منظومة "باور 373" بداية طريق تطوير القدرات الدفاعية الايرانية

العالم - ايران

وقال اللواء موسوي في تصريح لمراسل وكالة فارس حول زيادة مدى منظومة "باور 373" الى اكثر من 300 كلم: هذا التطور الجيد للغاية حدث في ظروف تواجه ايران اجراءات الحظر، وباستثناء بلد أو بلدين، فإن أي بلد لا يمتلك هذه القدرة.

وأضاف: هذا الإنجاز الذي حققه خبراء الدفاع في البلاد تحقق بينما تحصل دول أخرى ما تشاء بمساعدة الجميع، ومع ذلك فإن معرفة وجهود الشباب الايراني قادتنا إلى تحقيق القدرة على استهداف هدف على مسافة تزيد عن 300 كلم وعلى ارتفاع 43 ألف قدم ومقطع عرضي منخفض.

وتابع اللواء موسوي: هذا سلاح دفاعي، وهذا الطريق الذي بدأ بصنع "باور 373" والصواريخ المرتبطة به، سيستمر حتى نكون على ثقة تامة بقدراتنا في الدفاع عن سماء بلادنا وأمنها بشكل تام.

وتابع: ما رأيته اليوم هو من أبرز معالم نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشباب الذين استطاعوا مواصلة هذا العمل العظيم بالاعتماد على معارفهم وخبراتهم والتوكل على الله ، هؤلاء هم الشباب الطموحين سيظلون مجهولين إلى الأبد، لكنك رأيت اليوم أنهم قاموا بهذا الانجاز العظيم.

يذكر ان المتخصصين الشباب الايرانيين نجحوا مؤخرا في زيادة مدى منظومة "باور 373" إلى أكثر من 300 كلم عن طريق ازاحة الستار عن صاروخ صياد 4B اضافته إلى هذه المنظومة الصاروخية.