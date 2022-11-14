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وزارة الخارجية: لا يوجد اي ايراني بين ضحايا تفجير اسطنبول

وزارة الخارجية: لا يوجد اي ايراني بين ضحايا تفجير اسطنبول
الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الاثنين عدم وجود اي مواطن ايراني بين ضحايا حادث التفجير الارهابي في اسطنبول بتركيا.

العالم - ايران

وافاد قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية، انه بناءً على المعلومات الواردة من سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في انقرة ، فإن المسؤولين المعنيين في القسم القنصلي بوزارة الخارجية التركية قد اعلنوا أنه لا يوجد اي مواطن ايراني بين ضحايا حادث التفجير الارهابي في اسطنبول.

وخلّفت العملية الإرهابية في مدينة اسطنبول التركية ، مساء الأحد ، 6 قتلى و 81 جريحًا ، وحالة اثنين من الجرحى حرجة. وبحسب فؤاد أوقطاي ، نائب الرئيس التركي ، فإن هذا الحادث الإرهابي نفذته انتحارية.

ونسبت بعض وسائل الإعلام التركية هذا الانفجار إلى عناصر من حزب العمال الكردستاني (ب ك ك). الا ان اي جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم لغاية الان.

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