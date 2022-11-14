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حرس الثورة الاسلامية يدك مقرات الارهابيين في شمال العراق + فيديو

الإثنين ١٤ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

افاد مصدر مطلع ان حرس الثورة الاسلامية قام صباح اليوم الاثنين، بدك مقرات الارهابيين في منطقة كردستان العراق . 

العالم - ايران

واوضح المصدر ان هذه الهجمات تمت بالطائرات المسيرة والصواريخ ، حيث استهدفت مقرات المجموعات الارهابية في شمال العراق .

الجدير بالذكر أن هذا الهجوم يعتبر ضمن العمليات التي قامت بها القوات العسكرية الايرانية ضد مواقع الجماعات الارهابية في شمال العراق.

وقد أعلنت العلاقات العامة لسلاح البر في قوات حرس الثورة الاسلامية في بيان لها اصدرته في وقت سابق عن بدء عملياتها ضد مواقع هؤلاء الارهابيين في شمال العراق منذ يوم 28 ايلول الماضي.

وأكدت في هذا البيان أن هذه العمليات سوف تستمر بكل حزم وقوة الى ازالة مقرات الجماعات الارهابية والتزام اقليم كردستان العراق بتعهداته ومسؤولياته.

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