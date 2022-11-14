صحيفة مغربية توضح دواعي التوجه إلى الاستعانة بالتكنولوجيا الصهيونية

العالم-المغرب

وذكرت الصحيفة الإلكترونية المغربية أن شركات الصناعات "الإسرائيلية" عبرت عن "استعدادها لعقد صفقات مع المغرب لبناء مصنعين لطائرات بدون طيار".

وتطرقت الصحيفة إلى الاتفاق الأخير مع "إسرائيل" على صفقة طائرات مسيرة متعددة الأغراض، قسم منها سيتم تصنيعه في المغرب، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيسمح للمغرب "بتصنيع طائرات (درون) لجمع المعلومات الاستخباراتية بتكلفة منخفضة نسبيا".

وأفيد في هذا السياق بأن "هذه الطائرات المسيرة التي سيتم تصنيعها في المغرب، سيكون التركيز فيها على خاصيتي الهجوم والمراقبة لجمع المعطيات عن بعد".

وقالت "هسبريس" أن تل أبيب والرباط تعملان حاليا على مشروع لتصنيع طائرات انتحارية بدون طيار في المغرب، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتبر "أحد المصدرين الرئيسيين للطائرات بدون طيار، ولدى شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم".

وبشأن الغايات من تحضيرات المغرب لدخول عصر الصناعات العسكرية "في ظل البيئة الدولية المضطربة"، أفيد بأن ذلك يأتي سعيا "إلى تحقيق اكتفائه الذاتي وتقليص قاعدته الاستيرادية من الأسلحة الدفاعية، ما يجعل ذلك وثبة طموحة متعددة المَرامي، في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمعه بالفواعل الصّانعة".

وادعت الصحيفة أن الرباط تتجه إلى التصنيع الحربي من أجل حماية أمنها القومي، "بحيث تراهن على الشراكة الأمريكية من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، بعدما اشتعلت النزاعات بوتيرة متصاعدة في المناطق الساخنة بالقارة الإفريقية".

ونقلت صحيفة "هسبريس" عن نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، قوله إن "دخول المغرب مرحلة التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يندرج في إطار توجهه الاستراتيجي من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية على الأقل، أولها تعزيز الأمن القومي ومواجهة المخاطر المحدقة بالمغرب" حسب تعبيره.

الهدف الثاني، بحسب هذا الخبير، يتمثل في تحقيق "حد أدنى من الاستقلالية بالنسبة لصناعة وإنتاج الأسلحة والعتاد وتجهيزات الأمن والدفاع التي يحتاجها الجيش المغربي"، في حين يرى أن الهدف الثالث يتوخى "التقليل من تكاليف صفقات التجهيزات العسكرية التي تستنزف ميزانيات مهمة، بسبب الأوضاع الجيو-سياسية المتوترة وغير المستقرة إقليميا ودوليا".