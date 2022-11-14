منظمة إنسان: ما تعرض له المغترب العليي جريمة مروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي

العالم-اليمن

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم: تلقينا بلاغا من أسرة المغترب في السعودية علي عاطف العليي من أبناء المحويت أكدت فيه أنه قتل على أيدي منتسبي جهاز أمن الدولة في الرياض.

وأوضح البيان أن جريمة قتل المغترب اليمني علي عاطف العليي جرت بعد اختطافه من قرب مقر عمله وتعذيبه بالضرب ثم الخنق.. مشيرا إلى أن المغترب العليي أخبر عائلته بتلقيه تهديدات قبل أن ينقطع التواصل به في التاسع من سبتمبر لتظهر جثته لاحقا لدى قسم شرطة المنار في الرياض.

وأضاف البيان أن السلطات السعودية هددت بعض أقارب المغترب العليي بالسجن في حال واصلوا مطالباتهم بإجراء تشريح جنائي للجثة أو الحصول على تقرير أمني حول الحادثة.

وأكدت منظمة إنسان، أن ما تعرض له المغترب العليي جريمة بشعة ومروعة تعكس السلوك الوحشي للنظام السعودي ومخالفة صريحة لكل القوانين.

ودعا البيان إلى إجراء تحقيقات واسعة للجرائم السعودية بحق المغتربين ووضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.